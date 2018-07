Após tropeços em casa, Jadson quer que Corinthians dê resposta ao torcedor

SÃO PAULO - O Corinthians voltou a vencer depois de três jogos mas tem um novo desafio quarta-feira contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro: vencer e fazer uma boa atuação como mandante. O jogo será no Canindé, às 22h. Para o meia Jadson, este é o momento de dar uma resposta ao torcedor depois de tropeços em casa, contra o Atlético Paranaense (1 a 1) e Figueirense (derrota por 1 a 0).

"Depois desses resultados ruins dentro de casa, temos de nos redimir diante da nossa torcida", afirmou. "A vitória de ontem (domingo, sobre o Sport) nos deu confiança e temos de demonstrar nosso potencial dentro de casa, dar uma resposta ao torcedor. Podemos mostrar nosso valor."

Jadson fez dois gols na vitória no Recife por 4 a 1. O fato de o Corinthians ter jogado fora casa de casa foi determinante porque, segundo ele, o Sport deixou muitos espaços na defesa ao partir para o ataque.

"Acho que quando jogamos fora de casa as outras equipes têm de sair mais e deixam muito espaço, quando jogamos dentro de casa o rival vem mais fechado, é mais complicado. Temos de ter mais paciência, aproveitar o espaço, o Mano já conversou isso com a gente."

Neste Brasileiro, o Corinthians só venceu o Flamengo jogando como mandante (2 a 0). Fora, venceu Chapecoense (1 a 0) e Sport (4 a 1). Os próximos três jogos do time serão como mandante: quarta, o Cruzeiro, no Canindé, domingo, o Botafogo, no Itaquerão, e Internacional, só depois de Copa, ainda em local a ser definido.