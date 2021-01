Após tropeços, matemáticos apontam São Paulo com chances entre 34% e 44% de ser campeão brasileiro

Depois de abrir sete pontos à frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o São Paulo caiu de rendimento, acumula três jogos sem vitória (duas derrotas e um empate) e viu a vantagem cair para apenas um ponto. O Tricolor lidera o Nacional com 57 pontos e pode ser deixado para trás na quarta-feira se perder para o Internacional, que tem 56.

Nos cálculos do matemático Tristão Garcia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o São Paulo tem 43% de chances de ser campeão. Já o Inter viu as suas chances aumentarem para 27%.

Leia Também São Paulo se apressa para recuperar Luciano a tempo do jogo contra o Inter

Para o cálculo, são considerados principalmente o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes. O sistema leva em consideração também a dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local.

Os números de Tristão são semelhantes aos calculados por Marcelo Leme de Arruda, doutor em Estatística pela USP. Para ele, a probabilidade de a equipe de Fernando Diniz conquistar o Brasileiro é de 44%. Na sequência estão Internacional e Atlético-MG, com 23% e 17%, respectivamente. Para chegar a esses números, Arruda usa como base probabilidades de vitória, empate e derrota calculadas para cada jogo que ainda será realizado no campeonato, a partir de simulações.

Já para integrantes do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances de o São Paulo ser campeão passaram para 34% após a última rodada. O Inter aparece com 28%.

Pressionado, Diniz tenta tirar o peso do jogo de quarta-feira contra o Internacional no Morumbi. "Decisão tem sido todos os jogos no campeonato, você vai somando ponto para poder ser campeão. É assim que encaramos desde que começou. Vamos encarar, assim como hoje também. Mas não vai terminar o campeonato na quarta-feira, qualquer que seja o resultado", disse.

Abel Braga, técnico do Inter, tem discurso parecido. "Não sei se o resultado de quarta-feira define. Estamos correndo atrás do São Paulo. O Atlético-MG está atrás conosco. A dificuldade é muito grande, mas é no dia a dia, jogo a jogo."