Após tropeços, São Paulo visita o Bahia na tentativa de acirrar disputa pela ponta

O São Paulo visita o Bahia neste sábado, às 19h, na tentativa de voltar a vencer e acirrar a disputa pela liderança do Brasileirão. Com o melhor aproveitamento do campeonato, 63,3% dos pontos disputados, mas em terceiro lugar porque tem jogos a menos do que os rivais, o time do Morumbi vem de dois tropeços: empates com Vasco e Ceará, que lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

O artilheiro Brenner, com 17 gols nesta temporada, retorna ao São Paulo após cumprir suspensão. Na zaga, Arboleda deve ganhar nova chance, porque Diego Costa está suspenso e Bruno Alves não viajou por ter tido um familiar contaminado com coronavírus. Ele testou negativo para a covid-19, mas permaneceu na capital por precaução.

O São Paulo enfrenta uma maratona de jogos, em razão dos compromissos do primeiro turno que haviam sido adiados. O elenco permaneceu no Nordeste para as partidas contra Ceará na última quarta-feira e agora diante do Bahia. O grupo treinou no CT do Fortaleza na quinta, antes de viajar a Salvador, e no CT do Vitória na sexta.

No Bahia, o técnico Mano Menezes se recupera do coronavírus e novamente não poderá comandar a equipe. O auxiliar Cláudio Prates ficará à beira do gramado. O time vem de goleada sofrida na última rodada, por 4 a 0, para o Red Bull Bragantino. Antes, porém, o Bahia vinha tendo boa arrancada e abriu vantagem para os times da zona de rebaixamento.

Em relação aos jogadores, são vários desfalques. Lucas Fonseca, Anderson Martins e Gilberto estão suspensos. Já Gabriel Novaes está emprestado pelo São Paulo e não pode atuar. A tendência é de que Rodriguinho seja deslocado para a função de "falso 9". A outra opção da comissão técnica é escalar Saldanha no comando de ataque.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel; Fessin, Élber e Rodriguinho. Técnico: Cláudio Prates (auxiliar).

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS).

Local: Arena Fonte Nova.

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.