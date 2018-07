Marta chega a 100 gols pela seleção em 6 a 0 sobre México

Marta voltou a fazer história com a camisa da seleção brasileira feminina. Depois de ter ultrapassado Pelé como maior goleador da história do time nacional (entre homens e mulheres), a craque atingiu neste domingo o seu gol de número 100 com a camisa canarinho. Ela brilhou na goleada por 6 a 0 sobre o México, na Arena das Dunas, pelo Torneio Internacional de Natal, no Rio Grande do Norte.

Antes de voltar a vencer pela segunda rodada da competição amistosa, o Brasil havia massacrado Trinidad e Tobago por 11 a 0, na última quarta, quando fez nada menos do que cinco gols e chegou ao total de 98 com a camisa da seleção, contra os 95 alcançados pelo Rei do Futebol.

Como em sua estreia, o Brasil não teve dificuldades para impor o seu favoritismo diante das mexicanas. Logo no primeiro lance da partida, Andressa Alves foi derrubada na área e a árbitra assinalou o pênalti. Marta foi para a bola e bateu no canto para abrir o placar.

O México, por sua vez, tentou reagir, mas se mostrava vulnerável atrás e voltou a cometer um pênalti aos 8 minutos, desta vez sobre a veterana Formiga. Marta, mais uma vez, partiu para a cobrança e fez história ao marcar o seu centésimo gol com a camisa da seleção.

O Brasil seguia atacando com facilidade e ampliou o placar para 3 a 0 já aos 17 minutos. Debinha recebeu na área, passou pela goleira mexicana e tocou para as redes. E o 4 a 0 veio ainda na etapa inicial, aos 32, quando Debinha cruzou para Andressa Alves marcar o quarto.

Já no segundo tempo, no qual o técnico Vadão aproveitou o placar elástico para testar a entrada de outras jogadoras em campo, o Brasil chegou ao quinto gol aos 7 minutos. Formiga arriscou o chute da entrada da área, a bola desviou em uma defensora e acabou encobrindo a goleira mexicana.

E, mesmo em ritmo mais lento do que no primeiro tempo, o Brasil ainda chegou ao sexto gol aos 23 minutos, quando a zagueira Poliana finalizou com uma cabeçada uma cobrança de falta.

O Brasil atuou neste domingo com Bárbara; Poliana, Mônica, Rafaelle e Tamires; Debinha (Gabi), Thaisa, Formiga (Andressa) e Andressa Alves (Juliete); Marta (Raquel) e Beatriz Zaneratto. Após a segunda vitória em dois jogos, o time nacional voltará a campo pelo Torneio Internacional de Natal na próxima quarta-feira, contra o Canadá, às 21h45 (horário de Brasília), novamente na Arena das Dunas.