Após um ano afastado dos gramados, Arjen Robben admite vontade de retornar

Há menos de uma temporada afastado dos gramados, o holandês Arjen Robben, de 36 anos, admitiu, nesta segunda-feira, em entrevista para o podcast do site oficial do Bayern de Munique, seu desejo de retornar ao futebol profissional.

"No começo, eu não sentia falta do futebol no geral, mas houve uma fase em que isso começou a me coçar e tive pensamentos como: 'Ei, talvez eu devesse jogar um pouco de novo'. De tempos em tempos, eu sigo tendo esse sentimento", afirmou o habilidoso atacante canhoto.

O período da pandemia parece que tem mexido com os sentimentos do jogador, que marcou época no time alemão e também na seleção holandesa, vice-campeã no Mundial de 2010. "Com o vírus, é um tempo estranho para todos, e quando o futebol voltar, veremos. Mas talvez isso fique sempre um pouco em mim. Sou apenas um atleta."

Além de jogar no Bayern, equipe que lhe proporcionou uma belíssima despedida juntamente do francês Ribéry, Robben atuou também pelo Real Madrid, Chelsea, PSV e Groningen. Foram 28 títulos conquistados, sendo uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Europa, oito campeonatos alemães, um espanhol, dois ingleses, um inglês e um holandês, além de 14 copas e supercopas nacionais.