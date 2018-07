Após um ano, zagueiro volta ao Coritiba em jogo decisivo O zagueiro Cleiton, que não atua há um ano e dois meses por causa de uma série de contusões, será o titular da zaga do Coritiba no duelo decisivo contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos em 16.º lugar, o time paranaense faz um confronto direto na luta contra o rebaixamento - o rival tem 26, na 18.ª colocação.