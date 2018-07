Após um dia de folga, Fluminense faz treino físico ainda sem Fred

O atacante Fred sequer apareceu no gramado. Ele se recupera de uma fissura no pé direito e deverá ficar afastado dos treinamentos até o início do Campeonato Brasileiro, diante do Joinville, dia 9 de maio, em casa.

Por conta do longo período sem partidas, o Fluminense embarca nesta terça-feira para Mangaratiba, no Rio, onde realizará um período de intertemporada. A presença de Fred na viagem é incerta. Antes de deixarem a capital carioca, no entanto, os jogadores ainda realizam mais um treinamento nesta segunda, na parte da tarde.