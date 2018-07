Após um mês, Borja ganha nova chance como titular no Palmeiras

O encontro com o Atlético-GO, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, é uma oportunidade especial para o atacante Borja, do Palmeiras. O colombiano deve ser titular do time após um mês sem desfrutar dessa condição e espera mostrar serviço diante da torcida no Allianz Parque, para reagir na briga com Willian para ser o atacante do time.

Contra a segunda pior defesa do campeonato, o colombiano quer voltar a marcar. Os últimos gols dele foram na primeira rodada do Brasileiro, quando fez dois diante do Vasco, dia 14 de maio. Depois disso, foi titular do Palmeiras contra o Tucumán, dia 24, para após esse compromisso pela Copa Libertadores, não ter recebido mais chances de começar uma partida.

Preterido por Willian, Borja ficou três partidas fora do Palmeiras enquanto defendia a seleção colombiana em amistosos na Espanha. No retorno ao elenco, no último domingo domingo, ficou o tempo inteiro no banco de reservas na vitória por 4 a 2 sobre o Bahia, quando viu o titular marcar um belo gol e levar o cartão amarelo que causaria a suspensão. Em outros jogos, como contra o São Paulo, por exemplo, entrou apenas no segundo tempo.

O elenco tem incentivado o colombiano a ter confiança e honrar com boa atuação o retorno. "Ele é um atleta acima do normal. Mas sabemos que no Brasil tem de se enquadrar ao estilo do futebol. Aos poucos já está entendendo, mudando isso. Temos de dar suporte para ele", defendeu o lateral-direito Jean.