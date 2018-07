Após um mês fora por lesão, D'Alessandro fica no banco do Inter contra Flamengo

O técnico Argel realizou treinamento na manhã deste sábado com o argentino entre os reservas, enquanto Alex e Anderson compunham o meio-campo titular colorado. No entanto, no decorrer da atividade, Alex deu lugar a D''Alessandro, mostrando que o argentino tem condições de entrar em campo no Maracanã.

O retorno do capitão dá ânimo maior ao time do Inter, que ainda busca classificação à Libertadores entre os quatro melhores colocados do Brasileirão. "O D''Alessandro tem muita qualidade. Soma mais à frente, segura bem a bola, sabe conversar. Só de olhar para ele, sei a movimentação. Sei que se me movimentar, ele vai me dar a bola. É um jogador muito importante de ter dentro de campo para a gente. Pode entrar alguns guris novos na equipe, ele pode ajudar como referência", avalia Anderson.

O meia estava fora do time desde o dia 9 de setembro, quando deixou o gramado contra o Palmeiras reclamando de dores nas costas. Após exames, foi constatada uma hérnia de disco no local.

Flamengo e Internacional se enfrentam às 16h de domingo, no estádio do Maracanã, em confronto direto por uma vaga no G4. Ambos os times somam 44 pontos, dois a menos que o Santos, último time na zona de classificação à Libertadores.