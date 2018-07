Após um mês, Inter volta a pensar na Libertadores por vaga nas oitavas

"Graças a Deus que a Libertadores está voltando. Esperamos sempre por este campeonato. O bom é o que Gauchão está competitivo. Temos enfrentado equipes que nos criam muitas dificuldades. Realizamos uma preparação muito boa", opina o goleiro Alisson, um dos destaques da equipe na temporada.

Nesta segunda-feira, no primeiro treino da semana, o técnico Diego Aguirre comandou uma atividade em campo reduzido, ainda sem dar amostras do time que inicia a partida no Chile. O treinador deverá ter o retorno do volante Aránguiz, que treinou normalmente e poderá atuar em Santiago.