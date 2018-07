Após vacilo da zaga, Vasco só empata com o América-RN no Rio

O Vasco empatou em sua verdadeira "estreia" em casa pela Série B. Neste sábado, a equipe pôde contar pela primeira vez com o apoio de sua torcida em São Januário após a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no fim do ano passado. Douglas abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Diego Renan marcou contra na etapa final e o placar contra o América-RN acabou sendo de 1 a 1.

Empurrado pela sua torcida, que compareceu em grande número graças a uma promoção de ingressos, o Vasco até que foi melhor durante a maior parte do jogo. Seguro na defesa e rápido nos avanços pelo lado direito, o time do técnico Adilson Batista só passou sufoco mesmo pela inoperância de seu ataque, já que Kleber e Thalles praticamente não chutaram a gol.

Assim, o placar acabou aberto em uma cobrança de falta. Aos 21, Douglas bateu com muita categoria da entrada da área e mandou no ângulo esquerdo de Fernando Henrique, marcando seu quinto gol com a camisa do Vasco - todos de bola parada.

No segundo tempo, a equipe cruzmaltina acabou surpreendida por um gol logo aos 8, que saiu após uma trapalhada conjunta da defesa. Ao tentar cortar a bola, Luan acertou Diego Renan, que, dentro da área, não pôde evitar que a bola entrasse no gol. A partir daí, o jogo ficou aberto, com o Vasco atacando em bloco e o América-RN explorando o contragolpe.

O time do técnico Adilson Batista quase marcou o gol da vitória aos 46, mas Fernando Henrique salvou duas conclusões em cima da linha, primeiro em cabeceada de Douglas Silva e, na sequência, em chute de Lucas Crispim.

Com o resultado, o Vasco se manteve em sétimo lugar na Série B, agora com 18 pontos. O América-RN vem logo abaixo na tabela, na oitava colocação, com 17 pontos.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 x 1 AMÉRICA-RN

VASCO - Martín Silva; Carlos Cesar (Lucas Crispim), Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Guiñazu, Fabrício, Pedro Ken (Aranda) e Douglas (Dakson); Kleber e Thalles. Técnico: Adilson Batista.

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho, Cleber, Roberto Dias e Wanderson; Márcio Passos, Val (Paulo Henrique), Fabinho e Jeferson (Jean Cleber); Rodrigo Pimpão e Isac (Alfredo). Técnico: Oliveira Canindé.

GOLS - Douglas, aos 21 minutos do primeiro tempo; Diego Renan (contra), aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Isac, Aranda, Márcio Passos, Fabinho, Guiñazu e Lucas Crispim.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).