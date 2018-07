Após vaga, Allegri vê evolução do Milan na temporada

"Jogamos bem, apesar de termos sofrido um pouco no final, o que não deve acontecer. Isso é algo que o time ainda precisa melhorar, ter mais posse de bola", afirmou Allegri, que também fez um balanço positivo da evolução mostrada pelo Milan. "Estou feliz pelo time. Conseguimos o primeiro objetivo da temporada com uma rodada de antecedência."

A vitória na Bélgica levou o Milan aos oito pontos, assegurando a segunda vaga do Grupo C para as oitavas de final da Liga dos Campeões - a liderança da chave é do Málaga, com 11. Mas o time ainda está muito mal no Campeonato Italiano, no qual ocupa apenas a 12ª colocação com 15 pontos somados, aparecendo 17 pontos atrás da líder Juventus.

Agora, após o alívio pela classificação antecipada na Liga dos Campeões, o Milan espera conseguir a recuperação no Campeonato Italiano - mesmo porque, o risco de demissão de Allegri ainda existe. E o próximo jogo é justamente o clássico contra a líder Juventus, marcado para acontecer no domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.