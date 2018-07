Após vaga do São Paulo, um time paulista será campeão da Copinha

Um time paulista será o campeão da edição de 2015 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de Botafogo de Ribeirão Preto, Palmeiras e Corinthians se classificarem às semifinais, foi o São Paulo quem ficou com a última vaga ao triunfar com facilidade na noite de terça-feira.

O São Paulo precisou de apenas 45 minutos para garantir a classificação à semifinal da Copa São Paulo. O time marcou três gols na primeira etapa e derrotou o Atlético-MG por 4 a 0, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pelas quartas de final.

Garantido na semifinal, o São Paulo fará o clássico contra o Corinthians na próxima quinta-feira para decidir quem irá para a final. Nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol deve confirmar o horário e o local do duelo. Palmeiras e Botafogo fazem a outra semifinal no mesmo dia.

"A rivalidade existe em qualquer jogo. Por isso não quero levar para esse lado da rivalidade. Espero que seja um jogo limpo e alegre com as equipes buscando a vitória. Acredito que será uma partida difícil e, por isso, temos que encarar como profissionais", disse o técnico do São Paulo, Menta.

O São Paulo não teve muitas dificuldades para decidir a partida. Com muita velocidade, o time conseguiu abrir o placar logo aos 13 minutos com João Paulo. O próprio camisa 9 ampliou aos 27 minutos. Ainda na primeira etapa, Luiz Araújo aproveitou saída errada do adversário e marcou o terceiro gol são-paulino. Na volta do intervalo, João Paulo, novamente, deixou sua marca. Desta vez, num golaço, em cobrança de escanteio direto para a meta atleticana.

"Os meninos se dedicaram muito, jogaram com prazer, alegria e determinação em busca dos gols. E é isso que a gente nos treinos. Os jogadores foram agudos e tentaram alegrar a torcida, que sempre nos apoiou desde o início da competição. Tenho certeza de que eles estão muito felizes, porque foi uma noite muito boa para nós", festejou Menta.