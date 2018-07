Após vaga heroica, Coritiba é recebido por centenas de torcedores no aeroporto

A incrível classificação do Coritiba às quartas de final da Copa Sul-Americana recebeu o reconhecimento dos torcedores. Nesta quinta-feira, centenas de coxas-brancas foram ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, para recepcionar os jogadores após o triunfo sobre o Belgrano nos pênaltis.

Depois de perder por 2 a 1 em pleno Couto Pereira, o Coritiba saiu atra na quarta-feira na Argentina, mas virou a partida e a levou para os pênaltis. Mais uma vez, viu o adversário ficar em vantagem, mas no final o goleiro Wilson foi herói, pegou duas cobranças e ainda converteu a sua para selar a vaga.

Diante do feito, o Coritiba convocou a torcida nas redes sociais. "Vamos manter este espírito unido com vocês, torcedores! Vamos neste final de ano encarar todos os desafios juntos! O primeiro deles tem data e local. Aeroporto Afonso Pena, às 15h. Delegação do Coxa desembarca em Curitiba. Vamos recepcionar a delegação e fazer uma festa. Pois é assim que títulos são construídos!", escreveu no Twitter.

Mais de 300 torcedores atenderam ao chamado e foram ao aeroporto. Como era de se esperar, Wilson foi o mais festejado pelos fãs, que ainda demonstraram o apoio para a sequência do Campeonato Brasileiro, na qual o Coritiba é apenas o 14.º colocado, com 33 pontos, e luta contra o rebaixamento.