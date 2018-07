Após vaga, Julio Cesar exalta planejamento do Botafogo

RIO - Como a Ponte Preta não conseguiu conquistar o título da Copa Sul-Americana - o Lanús foi o campeão na noite de quarta-feira -, o Botafogo teve confirmada a sua vaga na próxima edição da Libertadores, por ter sido o quarto colocado do Brasileirão. Para o lateral-esquerdo Julio Cesar, a classificação para a competição continental em 2014 é a prova de que o planejamento botafoguense foi bem feito na temporada.

"Vencer os dois turnos do Campeonato Carioca foi uma mostra de que estávamos no caminho certo e que poderíamos conquistar mais. Buscamos o título brasileiro, que infelizmente não foi alcançado. Mas disputar novamente a Libertadores era desejo do clube e dos torcedores, há muito tempo. A concretização da vaga só nos trouxe mais certeza de que tudo planejado estava certo", avaliou Julio Cesar. Agora, porém, o Botafogo tem um desafio ainda maior no ano que vem, já que disputará a Libertadores.

"À medida que você conquista algo, é normal crescerem os olhares e a pressão pelos resultados. Mas vejo um grupo unido, capaz de superar obstáculos e manter a estabilidade. Com o apoio da torcida, que nos incentivou, tenho certeza que vamos voltar a conquistar títulos em 2014", disse o lateral de 31 anos.