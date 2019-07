Após vaga na Copa do Brasil, Lindoso diz estar pronto para disputar Gre-Nal

A vitória no tempo normal e nos pênaltis, além da classificação para a semifinal da Copa do Brasil sobre o Palmeiras fazem parte do passado no Internacional. O pensamento colorado está todo voltado para a disputa do Gre-Nal 421, sábado, às 19 horas, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Foi um clássico do País, agora é regional. Por tudo. Não os deixaremos encostar na frente da classificação. Tem o fato de ser um clássico. Não deixaremos o Palmeiras distanciar. É um jogo que vale muito. É muito importante", disse o volante Rodrigo Lindoso, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

A nova e difícil sequência de jogos não tira o entusiasmo de Lindoso. "Eu prefiro jogar quarta e domingo. Serão três jogos em seis dias. Foge um pouco. Se fosse domingo e quarta seria mais tranquilo, mas a recuperação é boa. Joguei domingo. Ontem [quarta] fizemos uma bela partida, de entrega. Estou à disposição."

Depois do Grêmio, o Inter encara o Nacional, no Uruguai, quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores. No dia 29, o rival pelo Brasileiro será o Ceará, no Beira-Rio. O jogo de volta com o Nacional, em Porto Alegre, está previsto para dia 31.

Lindoso não quis revelar os planos do técnico Odair Hellmann para os próximos compromissos. "Nesta quinta-feira não teve nada. Foram grupos diferentes. Alguns nem a campo foram. A verdade é que terá um bate-papo. Eu faria a mesma pergunta. Ficará com a comissão. O Odair definirá. Mas, independentemente disso, não estou aqui para dar pistas de nada."