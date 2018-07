Após vaga no sufoco, Benítez cobra evolução no Chelsea Depois de vencer o Sparta Praga por 1 a 0 no jogo de ida, na República Checa, o Chelsea parecia estar com a vaga às oitavas de final da Liga Europa nas mãos. Em Londres, na última quinta-feira, no entanto, o time inglês saiu atrás no placar e só conseguiu avançar graças a um gol de Hazard nos acréscimos do segundo tempo. O empate no sufoco agradou pela classificação, mas ficou longe de convencer o técnico Rafa Benítez.