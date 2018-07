Após vaias, jogadores do São Paulo defendem Michel Bastos

Os colegas de elenco do São Paulo saíram em defesa do meia Michel Bastos nesta quarta-feira após novamente ele ter sido hostilizado pela torcida. Os jogadores ressaltaram o potencial do companheiro de time e pediram tempo para que o camisa 7 dê a volta por cima depois de mesmo com um gol marcado, ter recebido vaias e um "apitaço" a cada vez que participava do jogo na vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

"É um jogador com quem contamos muito, é o nosso capitão, é quem que vai resolver jogos para o São Paulo. Em alguns momentos, as críticas são injustas porque quando critica um jogador, tem de criticar todo mundo", afirmou o zagueiro Rodrigo Caio, autor do gol que fechou o placar, já no segundo tempo. Na etapa inicial Michel Bastos fez de pênalti para o São Paulo.

A partida com o Novorizontino marcou o retorno do meia à equipe. No domingo passado, contra o Rio Claro, o técnico Edgardo Bauza deixou o atleta de fora do jogo, dias depois dele ter se envolvido em polêmicas. Em uma delas, como capitão do time, Michel Bastos participou do movimento de jogadores que não deram entrevistas enquanto a diretoria não pagasse os direitos de imagem atrasados, situação que por ter sido organizada na semana da derrota para o The Strongest, na Libertadores, repercutiu mal em parte da torcida.

No último domingo membros da facção organizada Independente protestaram contra Michel Bastos e repetiram o gesto nesta quarta-feira. Dentro do estádio, a cada vez que tocava na bola, o meia ouvia um apitaço e vaias. Nem mesmo o gol marcado amenizou os ataques.

"Eu acho que nesse momento ele precisa de força, ajuda da torcida. Creio que Michel Bastos é um cara legal, que vem dando força ao grupo. Tem que estar colado com ele para dar força nesse momento. Então é erguer a cabeça, ele é um grande jogador, hoje ele jogou muito e nem sentiu isso. O torcedor tem que ver essa parte e administrar essas vaias", disse o atacante Rogério.