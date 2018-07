Após vaias a Emerson, Levir dá chance a novo lateral do Atlético-MG

O Atlético Mineiro deve ter um jogador diferente na lateral esquerda do time diante do Goiás, nesta quinta-feira, em Goiânia, pela 22.ª rodada do Brasileirão. Emerson Conceição, que foi bastante vaiado pela torcida no empate sem gols com o Grêmio, domingo, no Independência, deve dar lugar ao garoto Douglas Santos.

Revelado pelo Náutico, o jogador de 20 anos estava na Udinese e chegou em agosto, por empréstimo. Logo se apresentou à seleção olímpica e agora vai ter a chance de mostrar serviço para Levir Culpi. Em entrevista coletiva nesta terça, o próprio Douglas revelou a oportunidade.

"Desde que cheguei estava esperando a minha oportunidade. Ele (Levir Culpi) me deu agora. Vou procurar fazer da melhor maneira possível este jogo", disse, explicando que o treinador pretende um rodízio. "O professor falou que vou jogar um tempo, e o Emerson o outro. Vamos ver no jogo o que vai acontecer."

Outra mudança na equipe será a entrada do garoto Alex Silva no lugar de Marcos Rocha, que está suspenso. Jô deve continuar no banco de reservas. Nesta terça, tanto Alex Silva quanto o centroavante participaram de um coletivo contra o time júnior. Os titulares ficaram na academia.