Após vaias, Abel tem seis desfalques para recuperar Flu

O goleiro Diego Cavalieri, o volante Jean e o atacante Fred estão com a seleção brasileira até a semana que vem, e deixam Abel com poucas opções na tentativa de melhorar o desempenho do time.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Audax-RJ, domingo, a equipe teve má atuação e foi vaiada. "Não adianta me manifestar. O treinador da seleção é soberano e tem direito de convocar quem ele acha ideal. A gente convive com desfalques há bastante tempo e nunca reclamamos", disse Abel.

Além de desfalcar o Fluminense em jogos, os contundidos e convocados também prejudicam o planejamento do treinador, que usa os treinamentos para ajustar deficiências. O que não poderá fazer esta semana.

"É claro que gostamos de ter todo o grupo. Paciência", comentou Abel, que não se mostra preocupado com a queda de rendimento de Fred. Na sua opinião, o culpado é justamente o técnico. "Todos os jogadores passam por isso e podem ter uma noite ruim. A gente deixou o Fred trabalhar a semana inteira e não o poupamos um dia sequer. Ele sentiu."