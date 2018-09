Após vaias, Yago Pikachu lamenta gol tomado pelo Vasco logo no início do jogo

A euforia de mais de 30 mil torcedores do Vasco se transformou em tristeza após a vitória do Santos por 3 a 0, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca deixou o campo sob muitas vaias e protestos de sua torcida.

"Muito difícil explicar uma situação dessa. Viemos motivados pelo apoio da torcida, era um confronto direto, mas tomar um gol com cinco minutos fez nossa estratégia ir por água abaixo. Tivemos que nos expor e acontece o que aconteceu. O Santos soube aproveitar as oportunidades, não conseguimos criar, jogar", comentou o meia Yago Pikachu, um dos destaques vascaíno nesta temporada.

Apesar de ser um dos principais jogadores do time cruzmaltino na temporada, Yago Pikachu chegou ao sétimo jogo sem marcar. "É uma coisa que não me preocupa. Minha meta não é ser artilheiro, os gols não estão saindo, a gente tenta se movimentar para abrir espaço para nossos companheiros, mas nem isso conseguimos fazer", acrescentou o jogador.

Com o resultado deste sábado, o Vasco é o 16.º, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 24 pontos. Por sorte não pode ser alcançado pelos concorrentes até o final desta rodada. A Chapecoense, que abre a zona de degola, tem 21 e apenas quatro vitórias, contra seis vascaínas.

O time carioca volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, diante do América-MG, que mais cedo perdeu para o Vitória por 1 a 0, no estádio Barradão, em Salvador.