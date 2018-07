Relembre brigas e discussões entre companheiros de equipe

Em entrevista exclusiva ao Estado, publicada nesta segunda-feira, Valdivia confirmou que foi "às vias de fato" com Marcos Assunção após o empate contra o Flamengo, por 1 a 1, que rebaixou o Palmeiras, em 2012. Em resposta ao chileno, Assunção não negou a briga quando questionado pelo diário Lance, em matéria publicada nesta terça-feira.

Com esse gancho, o Estado buscou outras brigas entre companheiros de clube no futebol. Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Marcelinho Carioca aparece em três delas. O "Pé de Anjo" se desentendeu com Ricardinho, Rincón e Mascherano, além das inúmeras discussões com Vanderlei Luxemburgo.

Voltando ao Palmeiras, Obina e Maurício trocaram socos na saída para o intervalo no Estádio Olímpico, quando o alviverde perdia por 1 a 0 para o Grêmio. Ao fim da partida, ambos foram demitidos pela diretoria palmeirense. Confira abaixo outras discussões e brigas entre colegas de clube do futebol.