Após vandalismo, Palmeiras promete B.O. e diz que entregará imagens à polícia

A diretoria do Palmeiras informou nesta quinta-feira que fará um boletim de ocorrência e entregará as imagens das câmeras de segurança do Allianz Parque à polícia para tentar identificar os envolvidos nos atos de vandalismo na noite passada. Um grupo de torcedores depredou a sede do clube nesta madrugada.

"Vamos fazer um boletim de ocorrência e entregar as imagens das câmeras de segurança para a polícia. Em caso de identificação, se os envolvidos forem sócios Avanti, serão excluídos e se forem associados do clube serão encaminhados à sindicância para o devido processo administrativo interno. Além disso, o clube irá responsabilizá-los civil e criminalmente pelos danos ocorridos ao seu patrimônio", informou o clube, em nota.

O episódio de vandalismo aconteceu minutos após a derrota para o Corinthians, por 1 a 0, em Itaquera, em rodada do Paulistão. Imagens em redes sociais mostram que na entrada principal, na rua Palestra Itália, houve ataque ao portão, arremesso de garrafas e até a quebra de equipamentos que ficam no local, como monitores de televisão.

A ação dos torcedores durou poucos minutos e foi por volta da meia-noite. Nenhum funcionário do clube ficou ferido. Alguns dos membros do grupo que atacou a sede chegaram a entrar na sede alviverde após forçar a abertura do portão, mas logo depois fugiram. Pela manhã, o Palmeiras iniciou os reparos aos danos causados.

Imagens: torcedores do Palmeiras depredam portão de entrada da sede do clube depois de derrota no clássico pic.twitter.com/6p7sN4hu2v — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) July 23, 2020

A segunda derrota no ano marcou o retorno do time ao calendário após quatro meses de paralisação. Apesar do revés diante do rival, o Palmeiras terminou a rodada com a classificação garantida às quartas de final do Paulistão. Resta agora somente definir a posição no grupo. O Santo André é o líder com um ponto a mais (20 a 19). A equipe do ABC empatou por 1 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro, também na quarta.