Após Varane, França também perde Mathieu para a Eurocopa

Dona da casa, a França vai disputar a Eurocopa com uma equipe repleta de desfalques. A zaga, por exemplo, terá duas ausências de peso. Neste sábado, em comunicado, a Federação Francesa de Futebol (FFF) informou que o zagueiro Jeremy Mathieu, do Barcelona, foi cortado por causa de uma lesão muscular na panturrilha.

Antes, também esta semana, o técnico Didier Deschamps já havia sido obrigado a cortar o zagueiro Raphael Varane, do Real Madrid, também por contusão. A expectativa era de que Mathieu fosse alçado a titular, como companheiro de Mamadou Sakho (do Liverpool) exatamente pela ausência de Varane.

Para suprir a ausência do veterano do Barcelona, Deschamps convocou neste sábado o zagueiro Samuel Umtiti, do Lyon, de apenas 22 anos, que já estava na lista de reservas. Ele já havia chamado Adil Rami, do Sevilla, para o lugar de Varane.

A França já conta com os desfalques de Karim Benzema e Mathieu Valbuena, pivôs de polêmica no ano passado - o atacante teria intermediado uma chantagem contra o meia, para evitar a divulgação de um suposto vídeo íntimo.

A seleção francesa abre a Eurocopa no dia 10 de junho, contra a Romênia. Antes, faz dois amistosos. Pega Camarões na próxima segunda-feira e, sábado que vem, encara a Escócia.