Após vencer a 1ª fora, Bahia quer surpreender o Atlético-PR na Arena da Baixada

O Bahia saiu fortalecido da vitória sobre o Ceará, por 2 a 0, quarta-feira, em Fortaleza (CE), em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda perto da zona de rebaixamento, o tricolor baiano sonha em surpreender o Atlético-PR, mesmo atuando neste domingo dentro da Arena da Baixada, pela 22ª rodada.

"Conquistamos nossa primeira vitória fora de casa e conseguimos sair de uma situação desconfortável. Tem ainda muita coisa pela frente e precisamos tratar cada partida como se fosse a última. O Atlético vem em alta, é um grande time, mas trabalhamos forte para buscar os três pontos", afirmou Enderson Moreira.

O Bahia tem 25 pontos na tabela de competição e já começa a sonhar alto na competição. No entanto, a meta principal é permanecer na elite.

O técnico deixou várias dúvidas no ar, mas deve confirmar a permanência de Douglas Friedrich. O goleiro foi liberado pelo departamento médico na última semana e fez um bom jogo diante do Ceará no lugar de Anderson, com conjuntivite, que deve ficar como opção no banco de reservas em Curitiba (PR).

A principal dúvida é em cima de Zé Rafael, principal destaque do time na temporada. Segundo o médico, o meia está com um trauma na perna direita e será reavaliado horas antes do jogo para saber se terá condições de entrar em campo. Mas foi relacionado para o duelo.

Enderson Moreira ganhou o retorno do zagueiro Tiago, recuperado de dores musculares. Ele pode até voltar ao time titular ao lado de Lucas Fonseca, com a saída de Everson. A definição, porém, só vai acontecer horas antes do jogo.