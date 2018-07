Após vencer amistoso, Palmeiras faz último treino antes da viagem à Costa Rica

Após derrotar por 2 a 0 o Independiente Medellín, da Colômbia, na noite de quarta-feira, o Palmeiras fez na manhã desta quinta o último treino antes de viajar à Costa Rica, onde finaliza sua excursão pela América Central nesse período sem jogos das competições nacionais, paralisadas para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

A última atividade na Cidade do Panamá foi realizada no Estádio Rommel Fernández, palco da última vitória. O técnico Roger Machado comandou atividades técnicas em campo reduzido, com poucos toques na bola permitidos por jogador.

As ênfases dos exercícios foram em raciocínio rápido, marcação e aproximação, entre outros fundamentos. Até os goleiros Jailson, Weverton e Matheus Teixeira participaram da atividade e mostraram alguma intimidade com os pés.

O meia Hyoran e o atacante Artur foram os desfalques da atividade. O primeiro fez movimentações leves acompanhado pelo fisioterapeuta Jomar Ottoni, por conta do desgaste dos últimos amistosos. O segundo até foi a campo, mas deixou o treino antes de acabar para fazer um trabalho físico individual.

Na manhã desta sexta, o time alviverde irá realizar exercícios físicos na academia do hotel antes de seguir rumo à Costa Rica. A delegação palmeirense viaja no início da tarde da sexta-feira e o amistoso derradeiro da excursão no continente será contra a Liga Deportiva Alajuelense, no estádio Alejandro Morera Soto, às 14 horas (de Brasília), em duelo marcado para o próximo domingo. O elenco palmeirense volta a São Paulo na mesma noite após a partida.