Após vencer líder, Joel prega cautela contra Atlético-GO

Para o treinador, o Cruzeiro precisa entrar em campo atento nesta quarta, no Serra Dourada, para recuperar os pontos perdidos em casa no início do campeonato. "Você tem que encarar os adversários todos com equilíbrio. Cada jogo vale três pontos e, lá no final, é indiferente qual adversário é mais difícil ou não. O Cruzeiro tem várias experiências, principalmente no ano passado, quando venceu jogos considerados muito difíceis, e outros, que pareciam ser mais tranquilos, deixou pontos", ponderou.

"Estamos precisando fazer o nosso trabalho principalmente fora de casa, para compensar os pontos que deixamos escapar na nossa casa, em jogos que colocamos 1 a 0 e cedemos o empate. Foram seis pontos que estamos correndo atrás. Então, temos que ter muito cuidado, muita paciência, principalmente no jogo como este, em que estamos vindo de uma vitória boa", reforçou Joel Santana.

Questionado sobre as perspectivas do Cruzeiro no campeonato, depois de conquistar cinco vitórias em seis jogos no comando do time, o técnico disse que só terá um esboço da chances do time daqui a duas rodadas.

"Temos uma semana muito tensa. Sábado nós teremos o Botafogo e depois o Flamengo. Depois desse jogo a gente vai ter uma primeira ideia, com quase metade de campeonato, daquilo que nós estamos pretendendo", afirmou.

Para o jogo desta quarta, Joel não poderá contar com o lateral Gilberto, expulso contra o Corinthians. Em compensação, terá o retorno do volante Leandro Guerreiro, que cumpriu suspensão no domingo passado.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Zagueiros: Léo, Naldo, Gil e Cribari;

Laterais: Gil Bahia e Vitor;

Volantes: Everton, Fabrício, Leandro Guerreiro e Marquinhos Paraná;

Meio-campistas: Montillo e Roger;

Atacantes: Anselmo Ramon, Ortigoza, Reis, Sebá e Wallyson.