Após vencer Palmeiras, Everton diz que Grêmio evitou pensar em título do Flamengo

De olho na fase de grupos da Copa Libertadores, competição continental que disputará pelo quinto ano consecutivo em 2020, o Grêmio conseguiu um resultado importante na tarde deste domingo, quando visitou o Palmeiras e venceu por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Renato Gaúcho elogia Fla e espera vaga do Grêmio na fase de grupo da Libertadores

Após a partida, que, como consequência, garantiu o título nacional ao Flamengo, os jogadores gremistas valorizaram o triunfo como visitante. "A gente procurou esquecer isso (título flamenguista). Tínhamos que primeiramente vencer o jogo para buscar a classificação, mesmo que ainda não na fase de grupos da Libertadores. Agora vamos procurar garantir isso nos próximos jogos", disse o atacante Everton, que abriu o placar.

Já o também atacante Pepê, que começou no banco de reservas e substituiu Luciano ao longo da partida, se mostrou satisfeito por ter feito o gol que assegurou o triunfo visitante nos minutos finais de jogo. "Estou muito feliz em poder entrar e ajudar a equipe. O Professor Renato (Gaúcho) nos dá total confiança para atuar, independente de ser titular ou reserva. Pede para, quando entrarmos, dar o máximo para ajudar os companheiros. É o que eu sempre procuro fazer", encerrou.

O capitão Pedro Geromel também reforçou o fato de que nós jogamos pelo Grêmio e não pelo Flamengo. Para ele, foi apenas uma "circunstância". "Viemos para vencer e vencemos. Só que o Palmeiras precisa da vitória e não conseguiu, então o Flamengo levou o título por méritos. Nós temos sempre que pensar no Grêmio, porque numa competição tão dura, cada um tem que pensar em seu objetivo. O nosso é garantir uma vaga na Libertadores já na fase de grupos", reforçou.

No momento, o Grêmio é quarto colocado com 59 pontos, em terceiro na disputa. Fica atrás de Palmeiras e Santos, com 68 pontos, portanto, deve disputar uma das duas vagas restantes com São Paulo e Internacional nas quatro últimas rodadas. Às 21h30 da próxima quarta-feira, o time comandado por Renato Gaúcho visita o Athletico, em Curitiba (PR), na Arena da Baixada pela 35ª rodada.