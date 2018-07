Após ventania e danos na cobertura do estádio, clássico português é adiado

SÃO PAULO - O clássico entre Benfica e Sporting, que seria disputado neste domingo a partir das 15h (horário de Brasília), foi adiado após forte ventania em Lisboa. A má condição climática foi responsável por estragos na cobertura do Estádio da Luz. Pouco antes da partida válida pela 18.ª rodada do Campeonato Português, o gramado estava coberto por pedaços de lã de vidro.

De acordo com o Benfica, mandante do jogo, a estrutura do estádio apresentou pequenos danos. "A Liga Portugal, os dois clubes, a proteção civil, em sintonia com os árbitros, decidiram o adiamento da partida", disse o clube por meio de uma nota. Os times já estavam no estádio no momento do incidente. Mais de 50 mil torcedores tiveram de deixar as arquibancadas da arena que receberá a final da Liga dos Campeões no mês de maio.

O adiamento do clássico, por sua vez, ocorreu 40 minutos depois do horário previsto para o começo da partida. Por um momento, funcionários do Benfica tentaram retirar os pedaçõs da cobertura do campo. O jogo será disputada na próxima terça-feira.