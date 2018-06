Após veto do Botafogo, Flamengo jogará final da Taça Guanabara no Espírito Santo

A decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, será disputada no Espírito Santo. Foi o que definiu nesta terça-feira a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), após o impasse para definir onde seria realizada a final entre Boavista x Flamengo.

Esperava-se que o duelo marcado para este domingo, às 17 horas, fosse disputado no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Botafogo, contudo, negou-se a ceder o estádio após se envolver em uma polêmica com o Flamengo. Já o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, mesmo palco da semifinal realizada no último sábado, tem recebido pouco público. A Ferj, assim, decidiu mandar a final no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que a final da Taça Guanabara, Boavista x Flamengo, será disputada no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES, às 17 horas do próximo domingo, dia 18 de fevereiro", informou a federação em seu site.

Todo o impasse começou no último sábado. O atacante flamenguista Vinicius Junior, após fazer o terceiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo em Volta Redonda, pela semifinal da Taça Guanabara, comemorou com o gesto do "chororô", uma provocação dos torcedores rubro-negros que acusam o rival de reclamar da arbitragem nos clássicos.

O Botafogo, então, reagiu e vetou o uso do Engenhão. Alegou, inclusive, que a decisão foi "tomada unicamente em função da comemoração de gol do atleta adversário, praticando desrespeito à Instituição Botafogo".

Nesta mesma terça-feira, a Ferj entrou em ação e, junto com Flamengo e Boavista, decidiu que a final será no estádio Kléber Andrade, já utilizado anteriormente pelos clubes cariocas ao longo dos últimos anos.