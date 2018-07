Após vexame em 2014, a renovação será grande para 2018

A partida contra a Holanda marcou a despedida de Copas de vários jogadores da seleção. São atletas que não chegarão à Rússia em 2018 por causa da idade ou por mostrarem não ter qualidade técnica. Os veteranos que disputaram seu último Mundial são Julio Cesar, Fred, Daniel Alves, Dante, Maicon e Maxwell. Na turma para a qual faltou categoria estão Jô e Henrique, entre outros.

Com a provável exceção de Dante e a de Fred, os atletas que compõem o grupo dos veteranos podem vir a ser convocados para os próximos amistosos da seleção e até para a Copa América de 2015. Mas não irão ao Mundial de 2018.

Aos 34 anos, o goleiro Julio Cesar admite claramente que esta foi sua terceira e última Copa - não jogou em 2006 e foi titular em 2010.

Os atuais reservas de Julio Cesar, Victor e Jefferson, também já entraram na casa dos 30 anos - ambos têm 31. Por isso, é difícil que cheguem à Rússia. No entanto, como a seleção terá de passar por processo de renovação, não é possível descartar hipótese de a experiência levar um deles, ou os dois, à próxima Copa. Para os trintões laterais-direitos Daniel Alves (31) e Maicon (32), porém, é o fim da linha em relação à disputa de Copa.

A goleada diante da Alemanha foi mortal para Dante, que não deve ser mais chamado. Fred (30) também tem seu ciclo encerrado na seleção após o fiasco na Copa.

Para 2018 também não vai dar para Fernandinho. Ele começou na reserva, ganhou um lugar no time e foi prestigiado por Felipão até a atuação desastrosa contra a Alemanha. Na Rússia, ele estará com 33 anos e são raros os volantes que conseguem manter o fôlego com essa idade. Já Henrique não terá mais chances, assim como Jô.

PROJEÇÃO

"Dos 23 que vieram comigo, só seis haviam disputado uma Copa. Tenho certeza de que pelo menos 70% deste grupo vão estar na próxima. Vão ter lastro para jogar o Mundial de 2018. Não tenho dúvida disso", afirmou Felipão, na sexta-feira, véspera da decisão do terceiro lugar contra a Holanda.

David Luiz, Willian, Oscar, Luiz Gustavo, Paulinho e Neymar são nomes certos, seja qual for o novo comandante da seleção brasileira. Bernard e Hulk também têm idade para emplacar mais uma Copa, mas dependem muito de quem será o chefe do time.

Da base que esteve neste Mundial de 2014, Neymar é nome certo e também vai continuar como a referência da seleção. Oscar, de 22 anos, apesar da irregularidade na Copa, tem cacife para chegar forte em 2018. Felipão, se continuar no comando pelo menos nos próximos seis meses, investirá em Oscar para dividir um pouco mais a responsabilidade com Neymar.

Outra referência da nova seleção é David Luiz, de 27 anos, apesar da débâcle contra a Alemanha. O zagueiro se tornou líder do time e conquistou o coração dos torcedores. É um dos mais badalados pelas crianças.

William, de 26 anos, também pode ter mais chances na seleção. Com exceção do jogo de ontem, quando entrou desde o início, o meia do Chelsea havia jogado apenas 68 minutos em seis jogos do Brasil na Copa.

O volante Luiz Gustavo, de 26 anos, e Paulinho, de 26, também estão entre os que vão chegar à Copa de 2018. Luiz Gustavo foi um dos mais regulares do Brasil. Paulinho, um exemplo na Copa das Confederações e titular absoluto no início da Copa, perdeu terreno, mas tem lugar garantido nas próximas convocações.