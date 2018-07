Após vexame em casa, São Paulo projeta volta por cima na quinta-feira

Embora tenham perdido a invencibilidade no Morumbi no Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Goiás, os jogadores do São Paulo esperam dar a volta por cima já na quinta-feira, contra o Ceará, também em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"No próximo jogo, vamos dar a volta por cima. Não afeta (a confiança), temos de seguir em frente. Um dia ou outro acontece de um time ser pego de surpresa. Não desmerecemos o Goiás, porque aproveitaram, mas temos de trabalhar", afirmou o volante Wesley.

No Morumbi, o São Paulo tinha uma invencibilidade de nove jogos no Campeonato Brasileiro, com seis vitórias e três empates. Com a derrota de sábado, o time terminou o primeiro turno do Brasileirão com 31 pontos. Depois do Ceará, os paulistas vão enfrentar o Flamengo, domingo, no Maracanã.

Contra o Flamengo, o técnico Juan Carlos Osorio não contará com Ganso, suspenso com três amarelos, mas terá a volta de Luiz Eduardo, que cumpriu suspensão pelo cartão vermelho recebido diante do Figueirense.