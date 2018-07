Após vexame, Fred prevê 'semana tumultuada' no Flu

Autor do primeiro gol do Fluminense na surpreendente derrota por 5 a 2 para o América-RN, na noite da última quarta-feira, no Maracanã, onde o time carioca acabou eliminado da Copa do Brasil, Fred prevê dias complicados pela frente nesta semana que será fechada com o clássico diante do Botafogo, domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante exibiu perplexidade com a eliminação do time tricolor, que defendia uma grande vantagem de 3 a 0 conquistada no duelo de ida, em Natal. E agora ele volta a amargar dias tensos e de grande pressão, depois de ter sido uma das principais decepções da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2014.

"Foi um resultado inacreditável. Precisaremos ter humildade para reconhecer os nossos erros. Com todo respeito ao América-RN, foi um resultado muito ruim para nós. Colhemos o que plantamos desde o início do jogo, não impondo o ritmo. E aconteceu isso aí. Nosso grupo é unido, forte, inteligente e tem emocional bem trabalhado. Mas antes deste clássico que temos no domingo, não poderemos mudar a situação que chamamos para nós, com uma semana tumultuada pela frente", ressaltou Fred.

Fred precisou deixar o confronto diante do América-RN no intervalo, depois de ter levado uma pancada no joelho minutos após fazer o seu gol, justamente no dia em que completou 200 jogos com a camisa do Fluminense. E acabou assistindo do banco de reservas a sua equipe tomar quatro gols no segundo tempo, após fechar a etapa inicial em vantagem de 2 a 1.

Apesar do revés, o capitão tricolor cobrou uma reação da equipe já a partir deste domingo. "Nós só vamos apagar isso com bons jogos lá na frente. Vamos nos unir cada vez mais e não deixar ter oba-oba negativo, pois quando estava ganhando, brigando lá em cima, não tinha o positivo. A responsabilidade é do grupo de jogadores e vamos ter que assumir essa", enfatizou.