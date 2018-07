Após viagem e vitória, Diego Tardelli vibra: 'Valeu cada minuto'

Diego Tardelli mostrou dedicação ímpar para atuar pelo Atlético-MG na noite de quarta-feira, contra o Corinthians. Após ser titular em dois jogos seguidos da seleção brasileira, viajou por mais de um dia inteiro, chegou ao Brasil cinco horas antes da partida e, mesmo assim, foi titular do time mineiro. Com ele, o Atlético venceu por 4 a 1 e conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

Apesar da dedicação, Tardelli teve uma atuação discreta. Só brilhou em grande assistência para Maicosuel perder na cara de Cássio, no comecinho do segundo tempo. O destaque da vitória foi mesmo Guilherme, que fez dois gols e teve atuação decisiva em outro - Luan jura que resvalou na bola antes de ela entrar. "É importante fazer um jogo como esse, um grande momento, um grande jogo. Costumo crescer nesses jogos, é o tipo de jogo que me alegra, me dá muita vontade. Com muito trabalho, perseverança e a ajuda do torcedor, a gente conseguiu. Toda a mobilização valeu a pena, a presença torcedor, o esforço do Tardelli", disse Guilherme. Outro que brilhou foi o zagueiro Edcarlos. Criticado pela torcida, mas defendido por Levir, ele jogou com a braçadeira de capitão e foi recompensado pelo gol aos 42 minutos do segundo tempo, que classificou o Atlético. "Desde quando cheguei, disse que queria mostrar o meu valor em campo. Falar, todos falam, o difícil é escrever. Ou não, sempre procurando ajudar os companheiros, e, hoje, fui glorificado com esse gol importante, mas o mérito é de todos os jogadores, do torcedor e daqueles que estão machucados e não puderam nos ajudar mas nos passaram força."

"Valeu cada minuto, cada hora de voo pensando nessa partida, nesse momento, sempre pensamento positivo. Agora, o cansaço ficou de lado, temos que valorizar todo esse empenho que o time teve hoje (quarta) e, agora, se Deus quiser, a gente vai para a final. Foi um jogo de superação, junto com a torcida. A gente se uniu no vestiário e estão todos de parabéns", disse o atacante, substituído no segundo tempo.