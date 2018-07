Após viagem longa, Inter faz 1.º treino em Abu Dabi

Cansado pela longa viagem, o elenco do Inter fez apenas um treino leve com bola, além de uma corrida em volta do gramado no King Sayed Training Site, um campo de treinos do Exército Árabe que será utilizado pelo Inter durante o Mundial. As atividades visaram proteger os jogadores dos efeitos negativos da mudança de fuso horário.

"A viagem foi muito desgastante, mas estamos compensando tudo com a alegria de estar aqui para disputar uma competição tão importante. Todo mundo está muito concentrado", afirmou o volante Guiñazu.

Os jogadores voltarão às atividades às 10 horas da manhã (madrugada no Brasil) para um treino físico na academia do hotel. No período da tarde, às 16h30, o técnico Celso Roth comandará um treino com bola.

O Inter fará sua estreia no Mundial na terça-feira, já pela semifinal do torneio em Abu Dabi. Seu adversário será definido nesta sexta, no confronto entre o Pachuca, do México, e o Mazembe, do Congo.