Após viagem, seleção faz treino leve em preparação para amistoso com a Argentina

A seleção brasileira não teve descanso após vencer a Arábia Saudita por 2 a 0, na capital Riad, na sexta-feira. Um dia depois do amistoso, o time comandado pelo técnico Tite retomou os treinos, já na cidade de Jeddah, local do jogo contra a Argentina, na terça-feira.

A delegação viajou de Riad para Jeddah no período da manhã, neste sábado, e fez um treino leve no fim da tarde. Os jogadores trabalharam no Estádio Prince Mohammed Bin Abdullah Al Faisal, que também será o local das atividades de domingo. O elenco fez trabalho físico leve tanto no gramado quanto na parte interna do estádio.

Tite deve esboçar a equipe titular contra a Argentina no treino deste domingo. O treinador já avisou que vai contar com força máxima para o clássico de terça. Isso significa que o goleiro Alisson, os laterais Danilo e Filipe Luís, o zagueiro Miranda, o volante Arthur e o atacante Firmino vão começar jogando.

Contra a Arábia Saudita, o treinador havia feito diversos testes, a começar por Ederson no gol. Ele também deu oportunidade para Fabinho, Pablo, Alex Sandro, Fred e Gabriel Jesus, que voltou a balançar as redes e encerrou um jejum que começaram em junho - na Copa do Mundo, ele foi muito criticado por passar em branco nos cinco jogos do time em solo russo.

Mesmo com o gol (Alex Sandro também balançou as redes na sexta), Gabriel Jesus deve começar no banco de reservas. Desde a fraca atuação na Copa, o atacante do Manchester City perdeu espaço na equipe, enquanto Roberto Firmino vem aproveitando as chances concedidas por Tite.

Desta forma, a seleção brasileira deve começar o clássico com a Argentina com Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro; Arthur, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.

Depois do treino de domingo, o grupo trabalhará na segunda-feira no Estádio King Abdullah Sports City, palco do amistoso de terça. A partida está marcada para as 15 horas (horário de Brasília).