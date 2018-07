Após viajar 10 horas, Inter chega a Manizales para pré-Libertadores

MANIZALES - Depois de uma longa maratona de 10 horas de viagem, sendo que duas delas foram percorridas de ônibus, o elenco do Internacional chegou na madrugada desta terça-feira a Manizales, na Colômbia, onde o time irá enfrentar o Once Caldas, nesta quarta, no duelo de volta da fase preliminar da Copa Libertadores da América.

Apoiados por um bom número de torcedores que compareceram ao Aeroporto Salgado Filho para apoiar os jogadores, a equipe colorada embarcou às 19 horas em Porto Alegre. Em seguida, o avião fretado pelo clube fez uma parada em Manaus para reabastecimento e depois voou até Pereira, na Colômbia, de onde os atletas seguiram de ônibus rumo a Manizales.

No embarque na capital gaúcha, o meia argentino D''Alessandro foi um dos jogadores mais festejados pelos torcedores, depois de confirmar, no último domingo, que seguirá defendendo o Inter após ter recebido uma proposta milionária de um clube chinês.

Em Manizales, a equipe comandada por Dorival Júnior fará nesta terça-feira, às 22 horas (de Brasília), mesmo horário do jogo de quarta, um treino de reconhecimento do Estádio Palogrande. Na atividade, o técnico irá analisar a situação do lateral-direito Nei e do atacante Dagoberto, que estão contundidos e são dúvidas para o confronto decisivo diante do Once Caldas.

Dagoberto ainda se recupera de uma torção no tornozelo sofrida no primeiro jogo contra o rival colombiano, enquanto Nei reclama de dores no joelho. Já o volante Tinga e o atacante Gilberto, que acabaram de superar lesões, viajaram junto com o grupo de 22 jogadores que embarcaram para a Colômbia. No jogo de ida do mata-mata continental, em Porto Alegre, o Inter venceu por 1 a 0.