Após viajar e assinar contrato com PSV, Lozano chega a Sochi para defender México

Depois de ter viajado até a Holanda durante o período de disputa da Copa das Confederações para assinar um contrato de cinco anos com o PSV, o atacante Hirving Lozano se reapresentou nesta terça-feira à seleção mexicana e já desembarcou junto com o time nacional em Sochi, na Rússia, onde nesta quarta os comandados do técnico Juan Carlos Osorio enfrentam a Nova Zelândia, às 15 horas (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A da competição organizada pela Fifa.

O jogador de 21 anos de idade estava no Pachuca, time de seu país, e teria se tornado a transferência mais cara da história do futebol mexicano, segundo Jesús Martínez, presidente do clube que ele vinha defendendo

O dirigente não revelou qual seria o valor da negociação, mas a imprensa mexicana noticiou que a mesma foi de cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 55,1 milhões). E Lozano comemorou a nova fase de sua carreira no desembarque da seleção mexicana em Sochi.

"Esta é uma etapa muito bonita de minha e vou aproveitá-la muito", afirmou o atacante. "Estou feliz de que seja assim (em uma contratação de valor recorde), estou surpreso com isso, mas estou feliz e agora vou aproveitar um pouco", completou.

Até esta suposta transação recorde, a transferência de maior valor de um jogador da liga mexicana para um clube da Europa envolveu Raúl Jiménez, que em 2014 deixou o América do México e foi para o Atlético de Madrid em uma negociação de aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 44,1 milhões).

Lozano não participou da partida na qual o México empatou por 2 a 2 com o Portugal, no último domingo, em Kazan, na estreia da Copa das Confederações, mas agora espera poder figurar entre os titulares que enfrentarão a Nova Zelândia nesta quarta. "Vou estar 100% preparado, e seu eu puder jogar eu o farei da melhor maneira", disse.

Contra Portugal, Osorio escalou o México com Raúl Jiménez e Javier Hernández, o Chicharito, formando a dupla de ataque titular, sendo que Oribe Peralta substituiu o primeiro destes jogadores ao longo do confronto.