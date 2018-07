Após vice, Audax deve ceder atletas para o Oeste jogar a Série B

Parte do time vice-campeão paulista pelo Audax deve se transferir para o Oeste para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas diretorias conversam para repetir a parceria do último ano, quando atletas também reforçaram o clube da Itápolis (SP) na competição nacional. "Tem vontades das duas partes para o acordo. Temos conversas avançadas para a chegada de jogadores", afirmou o vice-presidente de futebol do Oeste, Mauro Guerra.

As conversas contemplam variadas possibilidades, como a definição do número de jogadores, a ida de membros da comissão técnica e a chance do Oeste mandar partidas em Osasco (SP), como fez no ano passado.

O estádio dos Amaros, em Itápolis, não tem laudo dos bombeiros e a diretoria ainda procura um local definitivo para as partidas do Brasileiro. "Ainda precisamos resolver esse problema do estádio antes de pensar em reforços", disse Guerra.

O Audax garantiu vaga no Campeonato Brasileiro da Série D graças à boa campanha no Campeonato Paulista. Para disputar a competição, o clube deve apostar em um elenco mais modesto, com jogadores do Grêmio Osasco e revelações das categorias de base.