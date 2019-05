Após vice alemão, Dortmund começa a se reforçar e anuncia lateral do Hoffenheim

Na sequência do fim de semana em que encerrou a sua participação no Campeonato Alemão como vice-campeão, o Borussia Dortmund começou a se reforçar para tentar interromper a hegemonia do Bayern de Munique e anunciou a contratação do lateral-esquerdo Nico Schulz, que estava no Hoffeheim.

Schulz, de 26 anos e que também pode atuar no meio-campo, assinou um contrato válido até junho de 2024 com o Dortmund. "Vamos nos beneficiar muito de sua força física, seu ritmo e seu extremo dinamismo", disse o diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc. "Um jogador como ele com seu espírito de luta e seu desejo de ser bem-sucedido ajudaria qualquer equipe", acrescentou.

O novo reforço do Dortmund já trabalhou com o treinador do clube, Lucien Favre, em sua passagem pelo Borussia Mönchengladbach. Na última temporada, marcou dois gols, sendo um no Campeonato Alemão, pelo Hoffenheim. Além disso, ele possui passagem pela seleção alemã, com dois gols em seis jogos disputados.

Os valores da transação não foram revelados, mas as informações do site da revista alemã Kicker são de que o Dortmund vai pagar 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 124 milhões) pelo jogador, o tornando a segunda aquisição mais cara da história do Dortmund.

O Borussia também está próximo de contratar o lateral-direito espanhol Mateu Moreym do Barcelona, de 19 anos, em uma transferência gratuita. Outros nomes na mira do clube são o belga Thorgan Hazard, do Mönchengladbach, e Julian Brandt, do Bayer Leverkusen.