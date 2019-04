Após vice-campeonato, técnico Maurício Barbieri é demitido do Goiás

Depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste domingo, pela final do Campeonato Goiano, e a consequente perda do título estadual, o técnico Maurício Barbieri foi demitido do comando do Goiás.

A decisão foi tomada pela diretoria esmeraldina logo depois do jogo realizado no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Anunciado no início de dezembro do ano passado para o lugar de Ney Franco, o treinador acumulou 14 vitórias, dois empates e quatro derrotas em 20 partidas à frente da equipe.

Após a derrota por 3 a 0 sofrida no jogo de ida, a diretoria do Goiás demonstrou sua insatisfação com a queda de rendimento do time, mas resolveu dar um voto de confiança ao comandante. A derrota neste domingo, porém, deixou a situação insustentável.

Agora, o clube já trabalha em busca de um novo treinador e espera anunciá-lo antes da estreia no Brasileirão, que acontece no próximo domingo, contra o Fluminense, no Maracanã. Enderson Moreira e Jair Ventura são os nomes mais cotados para o cargo.