Após vice da Libertadores com Lanús, técnico argentino assume o Atlético Nacional

Depois de ter conquistado com o Lanús o vice-campeonato da Copa Libertadores, na qual caiu diante do Grêmio na final da competição, o argentino Jorge Francisco Almirón foi oficialmente confirmado, nesta terça-feira à noite, como novo técnico do Atlético Nacional, da Colômbia.

O treinador de 46 anos de idade assume o lugar do espanhol Juan Manuel Lillo, demitido no início deste mês. O clube colombiano informou, por meio de nota em seu site, que a contratação foi fechada em Buenos Aires, onde o comandante se encontrou com o presidente do Atlético Nacional, Andrés Botero.

Campeão da Copa Libertadores em 1989 e 2016, quando também ganhou um carinho especial do povo brasileiro por causa das lindas homenagens que fez às vítimas do grave acidente aéreo da Chapecoense ocorrido naquele ano, o clube colombiano disputará novamente a competição continental em 2018.

Jogador profissional até 2009, Almirón comandou em sua carreira como técnico os mexicanos Dorados de Sinaloa, Veracruz e Tijuana, assim como esteve à frente dos argentinos Defensa y Justicia, Independiente, Godoy Cruz e finalmente do Lanús, pelo qual conquistou três títulos em seu país em 2016.