Após vice do Fla, Jorge Jesus diz que Fluminense 'jogou para não perder de muito'

Em uma entrevista protocolar para a Fla TV, o canal do Flamengo no YouTube, após a derrota na decisão da Taça Rio, o técnico Jorge Jesus parabenizou o Fluminense pelo título, mas disse que o adversário "jogou para não perder de muito" no Maracanã. A partida terminou empatada por 1 a 1 nesta quarta-feira, com o time tricolor triunfando por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

"O Flamengo praticamente dominou o jogo todo. O Fluminense jogou para não perder ou para não perder por muito. Levou para os pênaltis pois acreditou que seria melhor para ele. Parabéns!", comentou Jorge Jesus.

Ao ser questionado como seria a preparação do Flamengo para os dois jogos da final do Campeonato Carioca, o treinador deixou claro que o tropeço nesta quarta-feira não vai interferir no dia-a-dia.

"O trabalho vai ser igual. Se a gente ganhasse hoje seríamos campeões. Agora temos que fazer dois jogos com o Fluminense. Vamos fazer esses dois jogos com a mesma confiança que fizemos o jogo de hoje", afirmou o português.

Como a imprensa não pode fazer perguntas para Jorge Jesus, o assunto de uma possível saída para o Benfica, como foi noticiado ao longo dos últimos dias, sequer foi tratado pela Fla TV.

As datas e horários dos dois jogos da final do Campeonato Carioca devem ser anunciadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) nesta quinta-feira.