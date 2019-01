Após vice em 2018, são-paulinos comemoram volta por cima com título da Copa SP

O quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi especial para os jogadores do São Paulo. Muitos deles estavam no grupo que foi vice-campeão no ano passado ao perder a final para o Flamengo. Assim, a conquista desta sexta-feira, sobre o Vasco, nos pênaltis, significou a volta por cima. "É uma emoção muito grande. Ano passado a gente ficou com o vice e nos marcou muito", comentou o capitão Diego, responsável por erguer o troféu.

Herói do título ao defender duas das quatro cobranças de pênalti do Vasco - uma ainda foi no travessão -, o goleiro Thiago Couto também fez questão de lembrar da derrota na decisão do ano passado. "É muita felicidade. Esse título veio em um momento muito importante para a gente, principalmente porque ano passado ficamos com o vice", afirmou o goleiro.

Um dos principais destaques dessa conquista, o meia Antony vinha treinando com os profissionais nos Estados Unidos durante a pré-temporada, mas foi chamado para disputar a Copa São Paulo depois de alguns jogadores serem convocados para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20.

"É mérito de todo mundo. Claro que gostaria de ter participado da Flórida Cup, mas fui chamado para ajudar e estou muito feliz que no final deu tudo certo e nós fomos campeões", comemorou Antony.

Diante de um Pacaembu lotado, o São Paulo abriu 2 a 0, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo. Nos pênaltis, brilhou a estrela de Thiago Couto e o time paulista ganhou por 3 a 1.