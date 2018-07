Após vice em MG, Robinho pede foco do Atlético no São Paulo

O Atlético-MG caiu diante do América-MG na decisão do Campeonato Mineiro e ficou com o vice estadual, mas três dias depois, já nesta quarta-feira, iniciará uma importantíssima "decisão". O atacante Robinho sabe disso e mesmo depois da perda de um título, pediu que o time se reerga rápido e já foque na partida diante do São Paulo, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

"A torcida está de parabéns, fomos aplaudidos pela garra, mas estamos tristes. O América-MG está de parabéns e, agora, é pensar na Libertadores. Temos que levantar a cabeça, é uma competição importante e precisamos manter esse espírito de luta, de entrega, na Libertadores", declarou.

Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, o Atlético-MG ficou no empate por 1 a 1 no domingo, no Mineirão. A boa campanha ao longo do Estadual e, principalmente, na Libertadores, no entanto, servem para minimizar a decepção. Até porque o time alvinegro não terá tempo para se lamentar.

"Pressionamos até o fim e, infelizmente, não conseguimos o segundo gol. Mas valeu o espírito de luta, a entrega. Não podemos abaixar a cabeça, temos coisas maiores pela frente, quarta, contra o São Paulo, fora de casa, e temos que focar nisso. Tenho certeza que vamos sair com um resultado positivo e conseguir mais essa classificação", comentou Victor.