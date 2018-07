Após vice, Santos tenta manter time e se planejar para 2016

Apesar do vice na Copa do Brasil, a boa temporada deve cobrar um preço para o Santos. A partir de agora a diretoria vai ter mais trabalho para manter no elenco jogadores que se destacaram em 2015. As principais dificuldades da diretoria recaem sobre os meias titulares Lucas Lima e Marquinhos Gabriel. Um está na mira do futebol europeu e o outro tem contrato de empréstimo, com o futebol árabe, perto do fim.

Como a vaga na Copa Libertadores escapou, o aperto financeiro continua e pode forçar a diretoria a vender jogadores para melhorar o caixa. A previsão orçamentária do Santos é que em apenas dois ou três anos o balanço do clube fechará no azul. Em 2014, por exemplo, as contas apresentaram um déficit de R$ 60 milhões e, para este ano, a previsão era de novo déficit: R$ 20 milhões.

"Estamos conversando com a diretoria nos últimos três ou quatro meses sobre planejamento. Ter perdido a final não altera nada. O Santos tem que se sentir confiante pelo que aconteceu em 2015. Tivemos muito mais coisas boas do ruins", disse o técnico Dorival Júnior.

Lucas Lima, de 25 anos, tem como um dos principais interessados o Porto, de Portugal. O clube chegou a fazer proposta de R$ 82 milhões pelo jogador, que tem sido convocado por Dunga para a seleção brasileira. A negociação do titular absoluto do técnico Dorival Júnior pouco renderia ao Santos, dono de apenas 10% dos direitos econômicos. O restante pertence a empresários.

"Existem algumas propostas. Mas vamos ver. Jogador quando quer ficar ninguém segura. Todos esses jogadores têm contrato com o Santos, tem um bom salário no Santos e recebem em dia", disse o presidente do Santos, Modesto Roma Junior, para o Sportv.

No caso de Marquinhos Gabriel, a negociação é para ou renovar o empréstimo ou garantir a aquisição definitiva. O jogador pertence ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, e tem vínculo com o clube da Vila Belmiro somente até o fim do ano. O preço fixado para a compra dele é de cerca de R$ 16 milhões, valor elevado para os padrões da equipe paulista. Uma opção é tentar esticar a permanência no Santos, com a renovação do empréstimo.

A boa fase do jogador, que marcou um belo gol na semifinal contra o São Paulo, fez o treinador pedir para que fique. "O Marquinhos recuperou sua confiança e está desenvolvendo o melhor de sua condição. Para mim, a maior contratação de 2016 seria a permanência dele", disse. O próprio meia prefere continuar no Brasil.

O artilheiro da Copa do Brasil, Gabriel, com oito gols, é outro que sempre recebe sondagens de times europeus. Aos 19 anos, desde as categorias de base o jogador desperta o interesse de clubes estrangeiros. Para se prevenir, o Santos renovou contrato com ele até 2019, além de estipular uma multa rescisória de R$ 150 milhões. O clube é dono de 40% dos direitos econômicos.

A mesma precaução a diretoria tomou com Thiago Maia. O volante de 18 anos recebeu propostas da Juventus e do Monaco até que o Santos se antecipou e firmou em outubro um novo contrato. O acordo firmado até 2019 prevê multa rescisória de R$ 220 milhões, fora o aumento gradual do salário.