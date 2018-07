Após vice no Mundial, Grêmio renova contrato do zagueiro Kannemann

Antes mesmo de voltar para Porto Alegre, a diretoria do Grêmio confirmou nesta segunda-feira a renovação do contrato do zagueiro Walter Kannemann. O argentino, que tinha vínculo até 2019, agora defenderá a equipe gaúcha até 2020. Pelo novo acerto, o defensor recebeu um aumento salarial.

De acordo com o clube, o acerto foi feito ainda nos Emirados Árabes Unidos, durante a disputa do Mundial de Clubes. Kannemann assinou a sua renovação diante do presidente do clube, Romildo Bolzan, e do executivo de futebol, André Zanotta.

O zagueiro argentino chegou ao Grêmio em julho do ano passado. Desde então, acumula 77 partidas disputadas, com dois gols. Ele participou das conquistas da Copa do Brasil, em 2016, e da Copa Libertadores deste ano, como titular absoluto.

No Mundial, não conseguiu ajudar o time gaúcho a buscar o título. Na final, o Grêmio foi derrotado pelo Real Madrid por 1 a 0, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, no sábado.

A delegação gremista desembarcou no Brasil na manhã desta segunda-feira. E deve chegar à capital gaúcha no começo da tarde.