Após vice, Renato Gaúcho evita falar em renovação com o Grêmio

PORTO ALEGRE - Após garantir o vice-campeonato do Brasileirão e a vaga direta na Libertadores, o técnico Renato Gaúcho evitou falar sobre a futura renovação de contrato com o Grêmio. O treinador disse apenas que vai entrar em férias e que "o presidente tem meu telefone".

"Não quero falar nisso. Vamos curtir o segundo lugar. Todos estão de parabéns. Esta pergunta deve ser feita para o presidente. A minha parte eu fiz. Agora cabe a ele. Não quero pensar nisso. Vou curtir o segundo lugar, a partir de agora estou de férias. Qualquer coisa o presidente tem meu telefone", declarou.

Renato Gaúcho, no entanto, admitiu estar preocupado com o planejamento da equipe para 2014, quando o Grêmio disputará novamente a Copa Libertadores. "O planejamento tem que ser para ontem. Os clubes estão se mobilizando, buscando reforços, comissão técnica. Mas não estou reclamando, não. Sou muito feliz, vou curtir minhas férias, família, amigos."

Em um balanço do Brasileirão, o treinador exaltou o desempenho gremista. "A campanha do Grêmio é campanha de campeão. Mas, infelizmente, o Cruzeiro disparou [na tabela], teve bastante gordura. E, além do mais, o Cruzeiro saiu rápido da Copa do Brasil, enquanto os outros estavam se matando na competição. Foi uma das vantagens do Cruzeiro, além do grande plantel que eles têm", comentou.

Ao terminar o campeonato em segundo lugar, o Grêmio assegurou vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O time gaúcho garantiu o lugar direto nas chaves da competição sul-americana ao empatar sem gols com a Portuguesa, domingo, no Canindé, na última rodada do Brasileirão.