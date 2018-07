Após vice, técnico Jorginho não sabe se continua na Ponte Preta

BUENOS AIRES - Depois de amargar o vice-campeonato da Copa Sul-Americana com a derrota por 2 a 0 para o Lanús, sofrida na noite da última quarta-feira, em Buenos Aires, o técnico Jorginho preferiu não dizer se seguirá no comando da Ponte Preta na próxima temporada. Apesar da surpreendente campanha na competição continental, o comandante não conseguiu salvar a equipe campineira do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e também não conseguiu vaga na Copa Libertadores.

Ao comentar essas decepções, o treinador lembrou que a situação financeira do clube ficou mais limitada para o próximo ano, quando o time contaria com maiores investimentos se permanecesse na elite nacional e tivesse conquistado um lugar no torneio mais importante da América do Sul.

"Para mim conta muito o planejamento e sabemos que a verba vai reduzir consideravelmente no ano que vem, então ainda vamos conversar. Neste momento é difícil falar sobre isso, existe uma tristeza muito grande, mas vamos conversar, provavelmente até na própria viagem de volta a Campinas, para saber sobre minha permanência ou não", afirmou Jorginho.

Com seu futuro ainda incerto, o técnico também reconheceu que o Lanús foi superior no duelo desta quarta-feira e acabou neutralizando o time ponte-pretano. "Não foi por falta de vontade, entrega, coração de nossos atletas. Os jogadores do adversário foram superiores e mereceram a vitória e o título. Nós não conseguimos repetir as atuações que fizemos contra Vélez e São Paulo fora de casa. O Lanús nos pressionou e não conseguimos sair nos contra-ataques, ligar os ataques rápidos com o Rildo. Tomamos um gol relativamente rápido e isso atrapalhou bastante nosso planejamento de segurar o resultado no primeiro tempo", analisou.

O treinador ainda elogiou a atuação de um dos principais jogadores da equipe argentina, tida por ele como decisiva. "A equipe deles realmente veio para cima, usaram muito bem o Santiago Silva, a forma dele jogar dificultou muito pra gente. Procuramos dar o nosso melhor, mas infelizmente isso não aconteceu", completou.