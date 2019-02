Após vídeo de despedida vazar, Deyverson confirma que fica no Palmeiras

Em meio às especulações sobre a venda de Deyverson para o futebol chinês, o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, confirmou, na noite de sábado, a permanência do atacante na equipe alviverde. No entanto, uma polêmica veio à tona neste domingo após vazamento de vídeo em que o atleta diz "partiu, China". Pouco depois, o jogador fez outra gravação, divulgada pelo Globoesporte.com, em que desmente o conteúdo vazado e confirma que permanecerá no time de Felipão.

O comunicado de Deyverson é o mais recente capítulo da novela em torno da suposta transferência do atacante para a China. O Palmeiras recebeu proposta do Shenzhen FC de cerca de 12 milhões de euros (R$ 51 milhões) pelo jogador. No entanto, tanto Felipão como o centroavante confirmam a permanência no clube paulista.

O problema foi o vazamento de um vídeo em que o camisa 16 afirmou estar de partida para o futebol chinês e comentou a cusparada em Richard no clássico diante do Corinthians. Veja abaixo:

Deyverson se despedindo. Toda sorte na China, carinha! pic.twitter.com/QDuNGygEK5 — tainá ⓟ (@taaainamv) February 24, 2019

"Decidi na minha vida ter outros voos. Estou indo para a China amanhã à noite, rapaziada. Obrigado por tudo, amo vocês, estamos juntos. Só agradecer pelo carinho, agradecer tudo. Partiu, China, vou de cabeça erguida, está tudo certo. Tem coisas que a gente faz que infelizmente prejudicam. Me prejudicou muito o que eu fiz contra o Corinthians", disse Deyverson no vídeo vazado.

Na segunda gravação, o jogador desmentiu o que tinha dito anteriormente. "Aquele vídeo que eu fiz foi uma brincadeira com meus amigos. É claro que não vou sair do Palmeiras, clube que tenho me identificado bastante, tenho carinho pela torcida palmeirense, tenho um carinho grande pelos meus companheiros, pelo Felipão, Paulo (Turra) e Carlão (Pracidelli)... São pessoas que me abraçaram e confiaram no meu trabalho", disse.

O centroavante ainda completou: "Pode ficar tranquilo que o Deyverson fica no Palmeiras. Para trazer muita alegria e mais títulos. Vamos comemorar mais uma vez naquele trio-elétrico, foi sensacional aquela comemoração. Vamos juntos, dá-lhe Palmeiras e dá-lhe porco".

Deyverson tem 66 partidas disputadas pelo clube alviverde, com 18 gols marcados. No momento, o atacante cumpre suspensão por conta do incidente com Richard. Dos seis jogos de gancho, o atleta já cumpriu três.